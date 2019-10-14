Шесть оппозиционеров привлечены соответчиками по иску компании «М.Такси Коммуникации» из-за акций в центре Москвы

Ранее истцами были заявлены только Илья Яшин, Юлия Галямина и Александр Соловьев, однако теперь этот список существенно расширился. В нем, как передает ТАСС, в том числе, оказались Алексей Навальный, Любовь Соболь и Георгий Албуров. Общую сумму причиненного ущерба в компании оценили более чем в полмиллиона рублей.

Ранее аналогичные иски, связанные с митингами, которые прошли в столице в августе и сентябре, подали «Автодор», «Мосгортранс» и столичная подземка. Все они были удовлетворены. Почти 18 миллионов рублей потребовали взыскать с оппозиционеров в МВД.