Защита фигуранта «московского» дела Константина Котова обжалует приговор в кассационной инстанции

Кроме того, по словам адвоката Анастасии Саморуковой, юристы планируют обратиться в Европейский суд по правам человека. Котов получил 4 года колонии по так называемой «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Сегодня судья Мосгорсуда Нина Шарипова оставила без удовлетворения жалобу адвокатов на приговор.