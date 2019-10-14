В Москве стартовал Кубок Кремля по теннису

Мужская сетка «Кремлимн Кап» в нынешнем году могла бы украсить турнир и более высокого ранга. За трофей поспорят сразу два теннисиста из первой десятки мирового рейтинга. Тем более приятно, что оба они – россияне. Прошлогодний победитель турнира Карен Хачанов прилетел в Москву в статусе 8-й ракетки мира. Даниил Медведев в мировой табели о рангах – и вовсе 4-й. Впрочем, оба фаворита начнут выступление со второго круга. И при удачном раскладе смогут сыграть между собой только в финале. Если конечно, Медведев подтвердит свое участие. Напомню, что только вчера россиянин выиграл Мастерс в китайском Шанхае.

Сегодня же на корты выйдут Андрей Рублев и Евгений Донской.

У женщин под первым номером в столице посеяна украинская теннисистка Элина Свитолина. Которая на днях сумела квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA. Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. А вот побед на Кубке Кремля в коллекции украинской теннисистки пока нет.

Выйдет сегодня на корт и опытнейшая Светлана Кунецова. Ранее дважды побеждавшая на «Кремлин Кап». Ее соперница – Каролина Мухова из Чехии.

Кубок Кремля проходит в ледовом Дворце «Крылатское».