Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Имена лауреатов – экономисты из США, Индии и Франции, — объявил в Стокгольме генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Хансон.

Всего за два десятилетия новый экспериментальный подход изменил экономику развивающихся стран, которая в настоящее время является процветающей областью исследований, — подчеркнули в Нобелевском комитете.

Изучение проблем бедности связано с большими трудностями, — утверждает профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин.

Премию по экономике будут вручать вместе с остальными наградами в Стокгольме 10 декабря.