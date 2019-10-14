Елизавета II: Британия продолжит играть ведущую роль в решении международных вопросов после того, как выйдет из ЕС

Великобритания продолжит играть ведущую роль в решении международных вопросов после того, как выйдет из состава ЕС. Об этом в своей тронной речи заявила королева Елизавета II. Послание королевы по традиции пишет действующее правительство, отражая в речи программу своей деятельности. В этом году Елизавета II упомянула 26 законопроектов, которые кабинет Бориса Джонсона планирует представить на рассмотрение парламента.