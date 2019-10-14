Елизавета II: Британия продолжит играть ведущую роль в решении международных вопросов после того, как выйдет из ЕС

Великобритания продолжит играть ведущую роль в решении международных вопросов после того, как выйдет из состава ЕС. Об этом в своей тронной речи заявила королева Елизавета II. Послание королевы по традиции пишет действующее правительство, отражая в речи программу своей деятельности. В этом году Елизавета II упомянула 26 законопроектов, которые кабинет Бориса Джонсона планирует представить на рассмотрение парламента.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…