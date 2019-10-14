Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению девять каталонских политиков и общественных деятелей – за организацию референдума о суверенитете и провозглашение независимости Каталонии 2 года назад. За этим решением в Барселоне последовали акции протеста.

Верховный суд Испании выписал новый ордер на арест Карлеса Пучдемона. Глава правительства Каталонии Ким Торра потребовал амнистии для осужденных региональных политиков. На этом фоне в правительстве Испании сказали, что в стране никого не судят за идеи.