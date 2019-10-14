Страны ЕС решили не вводить оружейное эмбарго в отношении Турции из-за ее военной операции против курдов в Сирии

Страны-члены Евросоюза решили не вводить оружейное эмбарго в отношении Турции из-за ее военной операции против курдов на севере Сирии. При этом была достигнута договоренность координировать политику относительно поставок оружия Анкаре. Турецкие войска, тем временем, полностью овладели несколькими городами, которые находятся недалеко от границы. В Анкаре утверждают, что это необходимо для создания буферной зоны, по которой беженцы смогут вернуться из Турции в Сирию. По словам президента Турции Эрдогана, сирийское правительство не способно противостоять террористам. Эрдоган подчеркнул, что постоянно контактирует с Владимиром Путиным.

Накануне российский президент в интервью арабским СМИ заявил, что присутствие России в Сирии также обусловлено желанием защитить свои границы от террористов.

В интересах России чтобы по результатам нынешнего конфликта сирийский политический кризис продолжался, при этом зона Дамаска расширилась, — считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Ситуация в Сирии настолько запутанная, что там не может быть линейных решений и договоренностей, — считает Лукьянов.