Помощник президента Владислав Сурков призвал изучать путинизм

По его мнению, это может быть полезно. Сурков описал путинизм как действующую идеологию повседневности. Он отметил, что, как правило, принято глубоко анализировать прошлое или будущее, а вопросам настоящего не уделяется должного внимания. В таких условиях изучение современной действительности может иметь большую ценность – подчеркнул помощник президента.

По словам Суркова, было бы полезно изучить социальные инновации и внутренние противоречия, которые заложены в путинизме. Он добавил, что эта идеология «представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, «как они делают это», всегда интересно».

Этим утром слова Суркова прокомментировал пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков отметил, что ему не нравится термин путинизм, но при этом он признал, что время пребывания Путина на посту президента важно для мировой истории.

Позже Сурков сказал агентству ТАСС, что сам по себе термин не имеет значения. По его словам, главное – то, что они с Песковым оба оценивают деятельность президента как нечто, достойное исследования.

Обсуждение этой темы началось из-за того, что Суркова попросили оценить факт появления рубрики «путинизм» на сайте «Актуальные комментарии». Главный редактор интернет-портала после этого в интервью РБК не исключил, что помощник президента лично напишет колонку в этот раздел.

Слово «путинизм» предполагает идеологическую составляющую, а нынешняя власть России ориентирована на практические задачи, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Алексей Макаркин. Алексей Макаркин считает, что слова Владислава Суркова – это не установочный текст, а лишь мнение конкретного человека.

В прошлой своей статье, которая вышла в минувшем феврале, Владислав Сурков называл Россию государством совершенно нового типа. Тогда он сравнил её с машиной, которая только набирает обороты и еще не начала работать в полную силу.