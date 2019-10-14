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Эксклюзив Эха 18:11, 14 октября 2019

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Константину Котову

Его признали виновным в многократных нарушениях правил проведения митингов и приговорили к четыре годам тюрьмы. За процессом следит Алексей Нарышкин.

Поддержать Константина Котова пришли более сотни человек. К 10 утра возле здания Мосгорсуда выстроилась очередь. Кроме журналистов и сторонников попасть на слушания хотели член президентского совета по правам человека Екатерина Шульман. Внутри был соратник Навального Николай Ляскин, а  бывший фигурант московского дела Алексей Минйяло встал в одиночный пикет

Котова в зале заседаний не было. Он участвовал по видеосвязи из изолятора. Его интересы представляли сразу 12 адвокатов. Судья Нина Шарапова отказалась вызвать для допроса силовиков, на показаниях которых строятся обвинения. Против был прокурор. Единственным свидетелем в этом процессе стала журналистка «Радио свобода». 10 августа она освещала протесты в Москве и стала свидетелем задержания Котова, после которого на него завели уголовное дело. Девушка заявила, что оснований для задержаний не было. Он ничего не скандировал и никому не мешал. Это же, по словам адвокатов, подтверждается записью с камер наружного наблюдения.

Защита говорила об отсутствии доказательств угрозы здоровью и имуществу во время акции 10 августа. Напомнили адвокаты и про постановление Конституционного суда, в котором была раскритикована так называемая дадинская статья 212.1. Дело должно быть закрыто, сказала «Эху Москвы» его защитник Анна Ставицкая.

В зал заседаний кроме родственников, журналистов попали православный священник Алексей Уминский и правозащитник Лев Пономарев, который лично знает Котова. Кстати, письмо в защиту подсудимого подписали почти две сотни представителей РПЦ.

В прениях все 12 защитников по-своему раскритиковали сторону обвинения и приговор нижестоящей инстанции. Так один из них в шутку сравнил Котова с героем комиксов, зеленым силачом Халком, который, если бы подпрыгнул, мог бы помешать пролетавшим вертолетам. Другой адвокат напомнил о реакции представителей юридического сообщества. Кафка переворачивается в гробу от наших процессов, заметил адвокатов. Адвокат Мария Эйсммонт призвала силовиков не заниматься ерундой, ловить маньяков и настоящих преступников, за что удостоилась аплодисментов.

Прокурор Алексей Радин приговор нижестоящей инстанции назвал законным и мотивированным. Котов высупая в последнем слове, отверг все обвинения и сделал политическое заявление, вспомнив о московском деле.

Судья Нина Шарпова после небольшого перерыва оставила приговор Тверского суда в силе — 4 года колонии. В совещательной комнате она провела 20 минут.

Во дворе Мосгорсуда после заседания собрались полсотни человек — это журналисты, адвокаты и сторонники Котова. Рядом дежурит полиция. Напротив Мосгорсуда проходят одиночные пикеты. На одном из плакатов написано: приговор Котову — это приговор всей России

Продолжать общественную поддержку фигурантов «московского дела» необходимо", — считает актер и режиссер Максим Виторган. Максим Виторган был в числе тех, кто поддержал актера Павла Устинова.



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