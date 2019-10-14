Следственный комитет сообщил о появлении шести новых фигурантов так называемого «московского дела»

Четверо из них уже задержаны.

Всем задержанным вменяют применение насилия в отношении представителей власти. В официальном сообщении ведомства подробно приводится лишь один эпизод, якобы произошедший 27 июля на улице Рождественка. По версии следствия, «Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой». Еще одного задержанного Андрея Баршая подозревают в том, что он толкнул росгвардейца с разбега в спину. А Владимир Емельянов, как утверждает Следственный комитет, силой удерживал росгвардейца, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Где и когда это произошло, не уточняется. Отмечается, что «противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий». Рано утром у всех четверых прошли обыски, после чего их доставили на допрос. Следствие намерено в ближайшее время предъявить задержанным обвинение и обратиться в суд для избрания меры пресечения. В СК отметили, что ещё двое установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись и находятся в розыске. Их имена не называются.

Сегодня утром также сообщалось об обыске в квартире участника общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, после чего его увезли на допрос. Ранее «РЕН ТВ» в одном из сюжетов называл его «организатором» акции 27 июля. Как рассказал «Медиазоне» брат активиста Всеволод, Кулинича допросили в качестве свидетеля по делу «о массовых беспорядках» и затем отпустили.

Следственный комитет также опубликовал в ютубе короткое видео стычки протестующих и силовиков во время акции 27 июля на пересечении Рождественки и Театрального проезда. Кто из задержанных запечатлен на этих кадрах, не уточняется.