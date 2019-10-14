В Екатеринбурге подведены итоги опроса о месте строительства собора святой Екатерины

Провести опрос предложил Владимир Путин в мае этого года на фоне массовых акций протеста. Многие горожане были недовольны тем, что собор хотели построить в сквере у Драмтеатра. В итоге, эту площадку исключили.

Площадкой для строительства будущего храма выбран неработающий Приборостроительный завод в центре города. Здание завода расположено на набережной, рядом с резиденциями премьера Медведева и губернатора Куйвашева. Ранее в этом здании проводили биеннале современного искусства. 56 тысяч горожан видят в будущем храм именно в этом месте. 38 361 участников опроса проголосовали за альтернативный участок на Макаровском мосту. Около трех процентов бюллетеней были признаны недействительными.

Участков было в 10 раз меньше, чем в дни традиционных выборов, поэтому на опросных пунктах были очереди. Горизбирком выпустил 200 000 опросных листов. Но пригодилась только половина. Участие в опросе приняли 97 тысяч 472 человека. На участках горожанам выдавали сертификат строителя и памятную монету. Однако сувениров всем не хватило. По данным горизбиркома, на опросных пунктах не было выявлено нарушений. Однако, как писал портал Е1, некоторые смогли проголосовать дважды по одному и тому же паспорту.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что довольные и недовольные итогами опроса будут всегда, но в этом и заключается истинная демократия – меньшинство должно подчиниться воле большинства. В целом, отметил Высокинский, опрос выполнил поставленную задачу.

Власти Екатеринбурга выехали кампанию по строительству собора святой Екатерины, на Урале проведен удачный политический эксперимент, который теперь будет применяться и в других регионах, — пишет сегодня «Независимая газета».

В Кремле сегодня ушли от ответа на вопрос, будет ли распространен опыт Екатеринбурга на другие регионы. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что в вопросе приняли участие всего 2,5% жителей.

Голосование не имело никакого смысла. Важно то, что болезненный вопрос о месте строительства собора, похоже, решен. Такое мнение высказал бывший мэр Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман. По словам Ройзмана, одним из плюсов станет то, что территория, определенная под строительство, станет полезным общественным пространством.

Сам факт проведения подобных опросов показывает, что государственные институты в России не работают должным образом. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Михаил Фишман.По словам Фишмана, метод оценки с помощью опросов не имеет отношения к демократии, он является лишь ее суррогатом.