В Киеве снова проходит акция против политики Владимира Зеленского в отношении Донбасса

Марш организовали ветеранские и националистические силы, — передает агентство Интерфакс. Как уточняется, на улицы вышли около 5-ти тысяч человек. Они требуют запретить введение особого статуса для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и проведения там выборов.



Ранее контактная группа по Украине согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должен вступить в силу на постоянной основе после отчета ОБСЕ об итогах выборов в этом регионе.