Десятки тысяч людей в Каталонии вышли на акции протеста из-за приговоров бывшим руководителям региона

Как сообщает Reuters, в Барселоне и Жироне протестующие перекрывали улицы и железнодорожные пути.

Лидеры каталонского сепаратистского движения получили реальные сроки из-за того, что два года назад провели референдум по вопросу независимости региона. Сегодня испанский суд выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Карлеса Пучдемона. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате. Пучдемон был вынужден покинуть страну после того, как Мадрид признал голосование незаконным.