Мэр Абакана, руководивший городом 24 года, погиб в автокатастрофе

Николай Булакин, по данным источника информагентства «Хакасия» не справился с управлением, съезжая с кольца, и его автомобиль врезался в дерево. Чиновник возглавлял город с 1995 года. В последний раз он выиграл выборы мэра Абакана в 2018-м.