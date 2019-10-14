Новые американские пошлины на китайские товары вступят в силу в середине декабря

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, это произойдет, если страны так и не заключат торговую сделку. Его словам приводит телеканал CNВС. Ранее стало известно, что США не будут повышать тарифы с середины октября, как это было запланировано ранее. Об этом Минфин объявил после того, как Дональд Трамп и представитель КНР на переговорах, зам.главы Госсовета Лю Хэ сказали, что значительно продвинулись в процессе заключения торговой сделки.
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