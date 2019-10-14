Объявление приговора лидерам сторонников независимости Каталонии спровоцировало новые протесты в Барселоне

С осуждением вердикта выступило и нынешнее правительство региона.

Глава правительства Каталонии Ким Торра потребовал амнистии для региональных политиков, осужденных по делу об организации референдума о независимости, который состоялся 1 октября 2017 года. «Осудить этих людей — это оскорбление демократии и [проявление] презрения к каталонсому обществу», — заявил Тора, отметив, что «угрозы, тюрьма и наказание не являются решением». После оглашения решения Верховного суда в отношении 12 политиков, 9 из которых получили от 9 до 13 лет тюрьмы, в Барселоне прошло шествие с требованием освободить политзаключенных. В их поддержку выступил и футбольный клуб «Барселона».

В общественной Национальной ассамблее Каталонии объявили о намерении провести акции протеста. Одновременно рассматривается вопрос о кампании неповиновения властям. Не исключается и проведение внеочередных выборов, целью которого должно стать формирование коалиционного правительства Каталонии.

Между тем, по сообщению испанских СМИ, для предотвращения беспорядков в Барселону направлен батальон полицейского спецназа.

Тем временем, Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии. Его обвиняют в «подстрекательстве к мятежу» и «растрате». Сам политик уже заявлял, что готов к такому шагу испанских судебных властей.