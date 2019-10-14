Причиной аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин, могли быть проблемы с сердцем

Об этом сообщается на сайте главка МВД по Красноярскому краю. Сейчас проводится доследственная проверка. Погодные условия были хорошими, претензий к качеству дорожного покрытия не поступало, — уточняют, в свою очередь, в федеральном управлении автодорог «Енисей». Мэр сам находился за рулем автомобиля Ford. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Удар был очень сильным. Николай Булакин погиб на месте. Его избирали мэром Абакана на протяжении 25 лет.