Причиной аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин, могли быть проблемы с сердцем

Об этом сообщается на сайте главка МВД по Красноярскому краю. Сейчас проводится доследственная проверка. Погодные условия были хорошими, претензий к качеству дорожного покрытия не поступало, — уточняют, в свою очередь, в федеральном управлении автодорог «Енисей». Мэр сам находился за рулем автомобиля Ford. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Удар был очень сильным. Николай Булакин погиб на месте. Его избирали мэром Абакана на протяжении 25 лет.
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