В «московском деле» появились новые фигуранты

Следственный комитет выявил еще шестерых человек, которые, как считает следствие, применяли насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций в Москве этим летом. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, двое из них скрываются, а четверо задержаны. Утверждается, что Егор Лесных и Максим Мартинцов повалили сотрудника Росгвардии на тротуар. Еще один подозреваемый Андрей Баршай толкнул другого росгвардейца в спину. Владимир Емельянов силой удерживал сотрудника Росгвардии. Следственный комитет утверждает, что есть видеозаписи с места событий и показания свидетелей.