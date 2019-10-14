В Кремле подчеркивают важность состоявшегося в Екатеринбурге опроса о месте возведения собора святой Екатерины

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «это и есть тот выбор горожан, которого они хотели и который сделан». При этом он обратил внимание на то, что только чуть более 2,5% жителей Екатеринбурга приняли участие в мероприятии.

Голосование не имело никакого смысла. Важно то, что болезненный вопрос о месте строительства собора, похоже, решен. Такое мнение высказал бывший мэр Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман. По словам Ройзмана, одним из плюсов станет то, что территория, определенная под строительство, станет полезным общественным пространством.