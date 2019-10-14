Помощник главы государства Владислав Сурков настаивает на термине «путинизм»

По его словам, то, что сделано и делается Владимиром Путиным, достойно исследования и изучения со стороны политологов. В интервью ТАСС Сурков подчеркнул, что дело не в терминах. «У нас тут не кружок филологов», — сказал он на просьбу прокомментировать высказывание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которому слово «путинизм» «не импонирует».