СК выявил еще шестерых человек, которые, как считает следствие, применяли насилие в отношении правоохранителей

Следственный комитет выявил еще шестерых человек, которые, как считает следствие, применяли насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций в Москве этим летом. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, четверо из них задержаны. Егор Лесных и Максим Мартинцов, которые повалили сотрудника Росгвардии на тротуар. Еще один подозреваемый Андрей Баршай толкнул другого росгвардейца в спину. Владимир Емельянов силой удерживал сотрудника Росгвардии. Следственный комитет утверждает, что есть видеозаписи с места событий и показания свидетелей. Еще двое подозреваемых скрываются от следствия.
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