Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Объявлено, что исследования американца Майкла Креймера, индийца Абиджит Банерджи и француженка Эстер Дюфло позволили улучшить программы образования для более чем пяти миллионов детей в Индии, а также способствовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах.