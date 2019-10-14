Собор святой Екатерины в Екатеринбурге будут строить на территории бывшего завода в историческом центре

Об этом объявил председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин. Завтра протокол по итогам опроса будет передан главе города и в городскую думу для рассмотрения.

Напомним, опрос о месте строительства храма в мае предложил провести Владимир Путин на фоне массовых протестов. Многие местные жители были недовольны тем, что собор хотели построить в сквере у Драмтеатра.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что позитивно относится к проведению опроса. При этом он воздержался от ответа на вопрос, будет ли распространен подобный опыт на другие регионы.

Накануне полпред президента в Уральском округе Николай Цуканов предположил, что подобные опросы могут быть использованы для решения городских проблем и в других регионах.