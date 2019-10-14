Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, целый ряд обязательств, в том числе, государственный долг, номинирован в долларах. Поэтому золотовалютные резервы могут понадобиться в ситуации, когда, к примеру, произойдет резкое ухудшение платежного баланса.