Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, целый ряд обязательств, в том числе, государственный долг, номинирован в долларах. Поэтому золотовалютные резервы могут понадобиться в ситуации, когда, к примеру, произойдет резкое ухудшение платежного баланса.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…