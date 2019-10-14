В Кремле подчеркивают важность состоявшегося в Екатеринбурге опроса о месте возведения собора святой Екатерины

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «это и есть тот выбор горожан, которого они хотели и который сделан». При этом он обратил внимание на то, что только чуть более 2,5% жителей Екатеринбурга приняли участие в мероприятии. Как объявил городской избирком, строить собор будут на территории бывшего завода в историческом центре Екатеринбурга.