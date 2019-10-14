Сборная России по футболу разгромила на выезде Кипр. И за два тура до завершения европейского отбора обеспечила себе участие в финальной стадии ЕВРО.

В нынешнем отборочном цикле наша команда одержала 7 побед при одном поражении. И, кроме того, радует болельщиков результативностью, и, подчас, по-настоящему красивой игрой.

Особенно ярко проявилось это на Кипре. Где игроки сборной получали от игры настоящее удовольствие. И не скрывали своих эмоций.

После разгрома Кипра и завоевания путевки на ЕВРО капитан россиян Артем Дзюба признался в любви к команде, тренерскому штабу, болельщикам. «Мы единый кулак. И не хотим растерять это чувство» – отметил форвард.

А главный тренер сборной Станислав Черчесов заверил, что на Чемпионате Европы команда будет бороться только за победу.

Остается констатировать, что футбольная сборная России личным примером показала, как правильно использовать наследие Чемпионата мира. Больше года прошло с момента исторического результата на домашнем Мундиале – а национальная команда и не думает опускать планку собственных амбиций.

Свой следующий матч сборная России проведет 16 ноября в Санкт Петербурге против команды Бельгии.