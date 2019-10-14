В Екатеринбурге подвели итоги общегородского опроса о месте строительства храма

Екатеринбуржцы сделали свой выбор! Площадкой для строительства будущего храма выбран неработающий Приборостроительный завод в центре города. Здание завода расположено на набережной, рядом с резиденциями премьера Медведева и губернатора Куйвашева. Ранее в этом здании проводили биеннале современного искусства. 56 тысяч горожан видят в будущем храм именно в этом месте. 38 361 участников опроса проголосовали за альтернативный участок на Макаровском мосту. 2,85% бюллетеней были признаны недействительными. Избирком подводит официальные итоги и после представит результаты опроса депутаты гордумы.

Изначально собор планировали построить в сквере возле Театра драмы в центре города. После серии протестов местных жителей, президент Владимир Путин высказался за проведение опроса.