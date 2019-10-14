Мосгорсуд рассматривает жалобу программиста Константина Котова на приговор по так называемой «Дадинской статье»

Ранее он получил четыре года колонии.

«Путин — вор», «Допускай», «Один за всех и все за одного» — в суде эти лозунги сегодня вспомнила свидетель защиты, корреспондент Радио Свободы. 10 августа она стала свидетелем задержания Котова возле администрации президента после согласованного митинга на проспекте Сахарова. По ее словам, Котов тогда ничего не выкрикивал, прохожим и машинам не мешал, но административный протокол за очередное участие в несанкционированной акции получил, после чего стал фигурантом уголовного дела по 212 статье уголовного кодекса. Ее несовершенство уже признали в Конституционном суде.

Котова защищают сразу 12 адвокатов. Несмотря на большое количество защитников, каждый их которых обязательно берет слово, решение по апелляции скорее всего примут сегодня. Доводы защиты просты: Котов не кому не угрожал, умысла не имел, суд нижестоящей инстанции показания ряда ключевых свидетелей не учел, поэтому решение надо отменить, уголовное дело закрыть и Котова освободить.

Поддержать Котова пришли больше сотни человек. Правозащитник Лев Пономарев и православный священник Алексей Уминский попали непосредственно в зал заседаний. Других зрителей пригласили в зал с трансляцией. Котов находится в изоляторе и участвует по видеосвязи. Здесь также были замечены политик Николай Ласкин и политолог Екатерина Шульман.

Возле здания суда утром прошли одиночные пикеты в поддержку Котова. Одним из участников стал бывший фигурант московского дела Алексей Миняйло.