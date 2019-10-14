Премию Банка Швеции имени Альфреда Нобеля вручили троим профессорам американских университетов

В Королевской академии оценили их вклад в изучение нищеты.

Приз получат Абиджит Баренджи и Эстер Дуфло из Массачусетского технологического университета, а также профессор Гарварда Майкл Кремер. Они смогли разобрать одну из самых серьезных мировых проблем – бедность – на более мелкие и более поддающиеся управлению составляющие. Это позволило лучше понять причины происхождения нищеты в разных странах, и, как следствие, разработать способы её побороть. Это включает в себя работу с повышением доступности здравоохранения, уровня образования и многих других показелей.

Эффективность подхода победителей премии сначала доказал Майкл Кремер. Еще в девяностых годах ему с помощью полевых экспериментов удалось повысить результаты школьных тестов в западной Кении. Баренджи и Дуфло позже развили теорию Кремера с помощью экспериментов а разных странах. Их методы исследования бедности сейчас доминируют в экономике развития.

46-тилетняя Эстер Дуфло стала самой молодой обладательницей премии Банка Швеции по экономике. Также она является только второй женщиной, которой удалось добиться этой награды за пятьдесят лет её существования.