Курды объединились с правительством Сирии в совместном противостоянии турецкой военной операции «Источник мира»

По некоторым данным, переговоры прошли при поддержке России.

Движение «Сирийские демократические силы», на стороне которых выступают курдские ополченцы, договорились с Дамаском о размещении правительственных войск в приграничных с Турцией регионах от Манбиджа до Эль-Маликии на северо-востоке Сирии. В соглашении говорится, что коалиция должна ответить на турецкую агрессию и освободить территории от армии Турции и ее наемников, а также занятого ими в прошлом году города Африна к северо-западу от Алеппо. При этом документ не включает в себя урегулирование политических вопросов, обсуждение которых планируется позднее. По данным агентства Рейтер, лидеры курдов и представители правительства Башара Асада накануне провели переговоры на российской базе Хмеймим. Практически одновременно стало известно, что правительственные войска уже выдвинулись на север.

По данным сирийского агентства САНА, армия взяла под контроль город Табка и расположенный там военный аэродром, а также ряд других населенных пунктов в провинции Ракка и продолжает движение к северным границам.

На днях президент США Дональд Трамп предложил свое посредничество в конфликте между Турцией и сирийскими курдами. О том, что посредником готова стать Москва, в свою очередь сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Впрочем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня сказал, что необходимости в посредниках не видит.

В Кремле подтвердили, что турецкий и российский лидеры взаимодействуют по этому вопросу. Однако, в детали пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вдаваться не стал.

Прошедшие переговоры, по всей вероятности, обернутся рядом уступок. Москва, очевидно, рассчитывает извлечь выгоды, связанные с Идлибом. Такое мнение в интервью «Эху» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Лукьянов добавил, что ситуация в Сирии настолько запутана, что там не может быть линейных решений и договоренностей.