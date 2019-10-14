Нобелевскую премию по экономике за этот год получат специалисты из Индии, США и Франции за исследования способов борьбы с бедностью. Объявлено, что исследования Майкла Креймера, Абиджит Банерджи и Эстер Дюфло позволили улучшить программы образования для более чем пяти миллионов детей в Индии, а также способствовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах.