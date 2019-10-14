Глава правительства Каталонии Ким Тора потребовал амнистии для осужденных региональных политиков

По его словам, угрозы, тюрьма и наказание не является решением проблемы. Сегодня Верховный суд Испании приговорил бывшего заместителя правительства Каталонии Ориола Жункераса к 13 годам тюрьмы за мятеж и нецелевое использование госсредств. Еще восемь лидеров сепаратистов получили сроки от 9 до 12 лет. Трех фигурантов дела почти на два года лишили возможности занимать госдолжности и приговорили к ежедневной выплате штрафа в 200 евро на протяжении десяти месяцев.
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