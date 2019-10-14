Министерство обороны России опровергает информацию об ударах ВКС России по больницам Сирии

Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков завил сегодня, что газета Нью-Йорк Таймс стала «жертвой манипуляций со стороны террористов и спецслужб». Он, в частности, отметил, что одна из больниц, о которой идет речь, на самом деле склад оружия и боеприпасов, который находится на значительном удалении от заселенного пункта в пещере. Недавно министерство обороны организовывало туда поездку журналистов.