Территория бывшего завода в центре Екатеринбурга победила в опросе по месту строительства Собора святой Екатерины

Территория бывшего завода в историческом центре Екатеринбурга победила в опросе по месту строительства Собора святой Екатерины. Об этом объявил председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин. Завтра протокол будет передан главе города и в городскую думу для рассмотрения. Мэр Александр Высокинский считает, что опрос выполнил поставленную задачу.

Напомним, опрос о месте строительства храма в мае предложил провести Владимир Путин на фоне массовых протестов. Многие местные жители были недовольны тем, что собор хотели построить в сквере у Драмтеатра.