В Миноброны назвали недостоверной публикацию NYT об ударах России по сирийским больницам

С таким заявлением выступил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

«Хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», — цитирует Конашенкова РИА Новости.

Конашенков уточнил, что «разбомбленный госпиталь» из материала NYT на самом деле является бункером террористов в пещере. Доказательства, приведенные в материале газеты, Конашенков также опроверг, заявив, что «передача координат целей пилотам не осуществляется голосом в открытом радиоэфире».

Также представитель Минобороны заявил, что представления журналистов NYT о том, как выглядит жизнь сирийцев в Идлибе не соответствует реальности.

Как сообщает Минобороны, 80 журналистов мировых СМИ неделю назад побывали в такой же пещере и смогли увидеть ее устройство и склады боеприпасов.