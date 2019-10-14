МЧС сообщает о локализации пожара на станции метро «Выставочная» в Москве

Информация о задымлении поступила чуть более часа назад. По предварительным данным, очаг возгорания находился в подсобном помещении. В настоящее время пассажирам ничто не угрожает. Администрация подземки принесла пассажирам извинения за неудобства. Станция временно закрывалась на вход.