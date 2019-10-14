Немецкие эксперты рассказали об экономическом ущербе от российских и антироссийских санкций

Антироссийские санкции Запада сокращают объем торговли на $4 млрд в месяц, сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на исследование «Дружественный огонь: Влияние на торговлю антироссийских санкций и контрсанкций». Его авторы — Маттье Крозе и Юлиан Хинц.

Эксперты подсчитали, что 45% из $4 млрд, которые ежемесячно теряют западные страны, теряют те страны, которые ввели антироссийские санкции. Другие 55% — это страны против которых санкции ввела Россия

Авторы уточняют, что такой ущерб торговле нанес не столько сам прямой запрет на продажу различных товаров, но и ряд косвенных причин. При этом, потери оказались ниже прогнозируемых, в связи с тем, что сокращение экспорта из России связано и с падением мировых цен на нефть.

Введенные в 2014 году санкции на данный момент продлены до 2020 года.