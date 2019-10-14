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13:04, 14 октября 2019

Помощник президента Владислав Сурков предложил изучать «путинизм» как глобальный политический лайфхак

Так он прокомментировал запуск нового проекта на сайте сетевого издания «Актуальные комментарии».

«Принято глубоко анализировать прошлое, серьезно размышлять о будущем. Настоящему же остаются… по большей части поверхностные и торопливые оценки», — пишет Сурков. Он считает это не просто несправедливым, но и легкомысленным и даже безответственным. Тем ценнее, по его словам, попытка осмыслить действующую идеологию повседневности со всеми ее социальными инновациями и продуктивными противоречиями. Это хорошо работающий метод властвования, убежден помощник президента, добавляя, что «понять, «как они делают это», всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет». При этом он выражает сожаление по поводу того, что для начала выбраны тексты зарубежного происхождения. «Что же делать — нет пророка в своем отечестве», — сетует Сурков, отмечая, что ««путинизм», как это ни  парадоксально, приходит к нам с Запада, в отраженном, а значит, отчасти искаженном свете». «Но он наш, и без него никак»,  — резюмирует представитель Кремля.

В новой рубрике планируется анализировать различные аспекты курса Путина, оценивать его историческое значение для России и мира. В первом выпуске «Путинизма» представлен обзор публикаций ряда западных изданий. В частности, там есть статья «Путин Великий», появившаяся в журнале Foreign Affairs.



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