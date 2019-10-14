Помощник президента Владислав Сурков предложил изучать «путинизм» как глобальный политический лайфхак

Так он прокомментировал запуск нового проекта на сайте сетевого издания «Актуальные комментарии».

«Принято глубоко анализировать прошлое, серьезно размышлять о будущем. Настоящему же остаются… по большей части поверхностные и торопливые оценки», — пишет Сурков. Он считает это не просто несправедливым, но и легкомысленным и даже безответственным. Тем ценнее, по его словам, попытка осмыслить действующую идеологию повседневности со всеми ее социальными инновациями и продуктивными противоречиями. Это хорошо работающий метод властвования, убежден помощник президента, добавляя, что «понять, «как они делают это», всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет». При этом он выражает сожаление по поводу того, что для начала выбраны тексты зарубежного происхождения. «Что же делать — нет пророка в своем отечестве», — сетует Сурков, отмечая, что ««путинизм», как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада, в отраженном, а значит, отчасти искаженном свете». «Но он наш, и без него никак», — резюмирует представитель Кремля.

В новой рубрике планируется анализировать различные аспекты курса Путина, оценивать его историческое значение для России и мира. В первом выпуске «Путинизма» представлен обзор публикаций ряда западных изданий. В частности, там есть статья «Путин Великий», появившаяся в журнале Foreign Affairs.