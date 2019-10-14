На выборах мэра в столице Венгрии победил представитель оппозиции

Это первый значительный проигрыш партии власти за последние годы.

Сорокачетырехлетний кандидат от левых центристов Гергель Карачон набрал более пятидесяти процентов голосов. Это пока предварительный результат, но его главный оппонент, член правящей партии «Фидес» Иштван Таршлош уже признал поражение.

Избранный глава Будапешта уже заявил, что венгерская оппозиция преподала всем урок демократии. Он пообещал, что победа в столице — это первый шаг к серьезным изменениям в стране. Карачон отметил, что такого результата удалось добиться, поскольку противникам партии власти удалось объединиться.

Премьер-министр Виктор Орбан также отреагировал на проигрыш кандидата от своей партии в борьбе за самую высокую выборную должность в стране. Жители Будапешта решили, что пришло время для чего-то другого, — сказал глава государства. Он отметил, что принимает это решение и пообещал работать вместе с новым мэром.

Телеканал Euronews тем временем отмечает, что прошедшая кампания стала самой грязной за последние десятилетия. Оппозиция обвиняла государственные СМИ в организации информационной кампании против её кандидатов, в офисах одного из столичных политиков проходили обыски, также произошло несколько секс-скандалов и историй, связанных с наркотиками.

По данным французской газеты «Ле Фигаро» оппозиция сейчас лидирует и в нескольких других крупных городах страны.