Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

Обладателями награды стали Абхиджит Банерджи из Индии, Эстер Дюфло из Франции и Майкл Креймер из США. Эта премия была учреждения Банком Швеции. Она вручается с 1969-го года. Ее официальное название – премия по экономике имени Альфреда Нобеля. Торжественная церемония награждения пройдет десятого декабря.