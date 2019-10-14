Площадка, поддержанная епархией, лидирует по итогам опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию, территория бывшего завода в центре города набирает почти 60% голосов. Общегородской опрос проводился в Екатеринбурге накануне. Напомним, его проведению предшествовали массовые акции, участники которых требовали не допустить строительства храма на месте сквера.