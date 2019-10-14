Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потерпела поражение на муниципальных выборах в Будапеште

Таковы предварительные данные Центризбиркома, которые приводит агентство Франс-пресс. Кроме того, оппозиция, по предварительным данным, лидирует в нескольких других крупных городах страны. Партия премьера «Фидес» сохраняет лидерство во многих небольших городах.