Z Архив новостей новости
5 3 6 319
12:30, 14 октября 2019

Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским лидерам, которые выступали за автономность два года назад

Большинству обвиняемых назначили сроки от девяти до тринадцати лет тюрьмы. Их признали виновными в мятеже и злоупотреблении государственными средствами. Несколько человек объявлены виновными лишь в неподчинении закону. Для них ввели запрет на определенный род деятельности. Тем временем, в поддержку осужденных выступил футбольный клуб «Барселона». Его представители подчеркнули, что тюрьма не является решением проблемы, а урегулирование конфликта, как говорится в заявлении, возможно только путем политического диалога.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 октября Поздравить…

5 253 6 6675 08.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 9 октября Поздравить…

5 246 6 6550 09.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

До конца вместе В день 7 октября близкие и друзья Владимира Путина будут отмечать его появление на свет. А другая часть страны — близкие, друзья Анны Политковской — будут склонять головы в день ее памяти…

5 115 6 16529 07.10
Kполитика, общество, путин, политковская, события
Блоги

+ В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В ролике более 200 юнармейцев выстроились в надпись со словами «Путин Тува» и сердечком. При этом видно, что дети преклонили одно колено, а некоторые и оба…

5 202 6 38435 07.10
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, путин, дети, события
Голосование
Поддерживаете ли вы возвращение смертной казни?
5 95 6 8157 11.10
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

7,5 лет за 9,5 грамм. Кущи правосудия Я ничего не берусь утверждать. Я лишь знаю, что отличительным признаком антисемитизма является не просто ненависть к евреям, а стремление к глумлению над ними…

5 194 6 17099 13.10
Kполитика, общество, события
Блоги

Ольга Алимова, депутат Госдумы: Вернуть смертную казнь в Россию! Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома…

5 248 6 23508 11.10
Kсмертная казнь, рф, законы, трагедии, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Кто стоит за ракетной атакой на иранский танкер в Красном море? Если иранцы установят, что их нефтяной танкер подвергся ракетной атаке, то при всех вариантах, не зависимо от версий, в самое ближайшее время мы можем стать свидетелями иранского возмездия…

5 150 6 15217 11.10
Kиран, саудовская аравия, сша, израиль, нефть, конфликты, политика, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Формула Штайнмайера. Ее точный текст и смысл Таким образом: «формула Штайнмайера» со стороны Украины была согласована и утверждена П.Порошенко и П.Климкиным; интерпретация «формулы Штайнмайера» президентом В.Зеленским не соответствует действительности…

5 231 6 54908 07.10
Kукраина, рф, политика, конфликты, зеленский, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Используешь людей — будь добр оплатить их издержки Справедливо было бы направить донаты, которые Алексей регулярно просит у сочувствующих ему людей, на выплату пособий тем семьям, которые утратили кормильцев на весь период их нахождения в местах лишения свободы…

5 219 6 23915 08.10
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…

5 75 6 8210 10.10
Kполитика, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Посмотрим, чья возьмет Зеленский старался отстаивать те тезисы, которые его привели к власти. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, какое сопротивление это встретит у сторонников войны до победного конца…

5 66 6 7435 11.10
Kукраина, зеленский, рф, политика, конфликты, войны, мнения
Блоги

Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…

5 72 6 10282 11.10
Kобщество, журналисты, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Украинцы против капитуляции Пока Зеленский делает заявления, порождающие все больше недоумения, Кремль повышает ставки в своей антиукраинской политике, полагая возможным выдавить из неопытного и легко поддающегося давлению украинского президента все новые уступки…

5 86 6 12908 08:53
Kукраина, рф, конфликты, войны, власть, политика, путин, зеленский, общество, мнения
Блоги

Митя Алешковский руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель

Возврат смертной казни — это шаг к концу России Обычно говорят: «давайте введем для педофилов». Друзья мои, педофилия — это болезнь. С диагнозом и анамнезом, кого еще из больных мы будем убивать? Психов? Инвалидов? Стариков?..

5 260 6 39265 11.10
Kсмертная казнь, рф, законы, общество, мнения
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Давайте все выдвинем Светлану Прокопьеву Предлагаю, так сказать, флешмоб. Журналистку Светлану Прокопьеву отказались выдвигать на региональную премию «Народное признание». Этот отказ — хороший повод напомнить, что мы вообще-то не очень согласны с её преследованием…

5 54 6 8298 10.10
Kжурналисты, премии, мнения

Популярное за неделю

Новости

Судья Конституционного суда Константин Арановский жёстко раскритиковал систему российского высшего образования По словам судьи, документ о высшем образовании сейчас нельзя рассматривать как доказательство наличия необходимых для работы навыков…

5 9 6 9253
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Если Путин решится открыть в Инстаграме страничку, что будет написано в его статусе. Вероятно: «Любые работы с коленями: ставлю, поднимаю, испепеляю, перебиваю. Добрый мальчик Вова. Империи под ключ, – как угодно – дорого»...

5 44 6 107329 09.10
#слушать 52:41 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование
Почему следственные органы не нашли заказчиков Анны Политковской?
5 51 6 17295 07.10
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Чего не может Путин Объективную реальность никуда не денешь: даже Путин не может остановить вал антиукраинской пропаганды на российском ТВ. Просто тогда нам придется обсуждать Россию, а этот навык утрачен…

5 230 6 170697 08.10
Kпутин, рф, тв, украина, общество, журналисты, мнения
Блоги

Илья Шепелин специальный корреспондент телеканала «Дождь»

+ Михалков извинился за ложь о митинге. И  на «России 24» Михалков извинился за ложь о митинге. И  на «России 24» Правда, усы так и не сбрил. А через 5 секунд после извинений Никита Сергеевич вбросил в федеральный эфир новый фейк…

5 183 6 113858 09.10
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, михалков, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8110360
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4226013

Сегодня в эфире