Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским лидерам, которые выступали за автономность два года назад

Большинству обвиняемых назначили сроки от девяти до тринадцати лет тюрьмы. Их признали виновными в мятеже и злоупотреблении государственными средствами. Несколько человек объявлены виновными лишь в неподчинении закону. Для них ввели запрет на определенный род деятельности. Тем временем, в поддержку осужденных выступил футбольный клуб «Барселона». Его представители подчеркнули, что тюрьма не является решением проблемы, а урегулирование конфликта, как говорится в заявлении, возможно только путем политического диалога.