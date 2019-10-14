Верховный суд Испании приговорил лидеров Каталонии к срокам от 9 до 13 лет из-за референдума о независимости

Верховный суд Испании приговорил лидеров Каталонии к срокам от 9 до 13 лет заключения из-за референдума о независимости региона.

Максимальное наказание – 13 лет тюрьмы – назначено замглавы каталонского правительства Ориолу Жункерасу. Суд обвинил его в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении госсредствами. По аналогичному обвинению, но на год меньше получили бывший глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль. Экс-спикер парламента Каталонии Карме Фуркадей получила 11,5 лет. Другим лидерам сторонников независимости назначены менее продолжительные сроки и штрафы, а также временный запрет занимать государственные должности. Прокуратура просила для каталонских политиков до 25 лет лишения свободы и настаивала на том, чтобы они были осуждены по статье «подстрекательство к бунту». В свою очередь госадвокаты и еще одна сторона обвинения на процессе говорили о менее тяжком преступлении — призыве к мятежу.

«В общей сложности 100 лет тюрьмы. Варварство!», — написал в Twitter экс-глава каталонского женералитета Карлес Пучмедон, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии. В преддверии вынесения приговора

власти Испании направили в Каталонию несколько сотен полицейских.

Референдум о независимости состоялся 1 октября 2017 года. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.