Власти Подмосковья приостановили передачу земли под рекультивацию полигона «Ядрово»

Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания, где обсуждался вопрос. Совладелец компании оператора «Ядрово» Максим Конопко сказал изданию, что Министерство ЖКХ пытается блокировать работы по рекультивации, несмотря на то, что оформление земли для этого процесса согласовано с другими ведомствами. По какой причине Министерство выступает против, не уточняется.

Полигон «Ядрово» оказался центре внимания после того, как весной прошлого года жителей Волоколамска стали госпитализировать с жалобами на отравление. Пострадавшие говорили, что причиной стал выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово».