Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским лидерам по делу о независимости региона

Об этом сообщает издание «Эль Паис». Фигурантов признали виновными в мятеже и растрате, им назначены сроки от до девяти до тринадцати лет тюрьмы. Ещё несколько человек получили временный запрет на определённый род деятельности.

2 года назад в Испании прошёл референдум о независимости Каталонии. Большинство высказалось за отделение региона. Власти Испании признали этот референдум не законным, после чего руководителей Каталонии обвинили в мятеже.