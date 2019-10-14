Прокуратура потребовала оставить в силе приговор Константину Котову, осуждённого на 4 года за участие в четырёх мирных акциях протеста и публикацию с призывом участвовать в митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Котова обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на приговор.