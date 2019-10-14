Даниил Медведев стал победителем турнира серии Мастерс в Шанхае

В нынешнем сезоне российский теннисист завоевал уже 4 титула.



В решающем матче Медведев уверенно разобрался с Сашей Зверевым из Германии. Притом, что ранее никогда не обыгрывал немецкого теннисиста.

Даниил выиграл второй «Мастерс» в нынешнем сезоне (первая победа была в Цинциннати). Ранее только испанцу Рафаэлю Надалю удалось победить в двух «Мастерсах» в этом году.

Свою победу в Шанхае Медведев воспринял весьма сдержанно. Но после игры заявил, что нашел рецепт, как стать лучшим теннисистом планеты. «Моя первая цель — выигрывать каждый матч. Именно так я и смогу стать первой ракеткой мира» — заявил российский спортсмен.

В обновленном рейтинге АТП Медведев сохранил 4-ю позицию. Еще один наш теннисист – Карен Хачанов – поднялся на 8-ю строчку.

Уже на этой неделе оба россиянина примут участие в Кубке Кремля, который стартовал сегодня в Москве.