В Екатеринбурге накануне состоялся общегородской опрос, инициированный президентом. Горожан спросили – где бы они хотели видеть храм.

В Екб в воскресенье горожане выбирали площадку для строительства Храма. На избирательных участках наблюдатели, кабинки, бюллетени. Вот только участков было в 10 раз меньше, чем в дни традиционных выбороов. поэтому на опросных пунктах были очереди. Горизбирком выпустил 200 000 опросных листов. Но пригодилась только половина. Участие в опросе приняли 97 тысяч 472 человека. На участках горожанам выдавали сертификат строителя и памятную монету. Однако сувениров всем не хватило. По данным горизбиркома, на опросных пунктах не было выявлено нарушений. Однако, как писал портал Е1, некоторые смогли проголосовать дважды по одному и тому же паспорту. опрос признан состоявшимся. По данным экзитполов более 42 процентов горожан хотели бы видеть собор на месте Приборостроительного завода возле резиденции свердловского губернатора. Около 27 % проголосовали за второй вариант — участок за Макаровским мостом; 1,54% — испортили бюллетени; 29,01% — отказались отвечать опрашивающим. Официальные данные подтверждают эту информацию.

Мэр Екб Александр Высокинский заявил ,что Довольные и недовольные исходом опроса будут всегда. Но в этом и заключается истинная демократия – меньшинство должно подчиниться воле большинства.