В Москве прошёл обыск у участника проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого ранее телеканал РенТВ называл координатором акции протеста 27 июля. Об этом «Эху» рассказала координатор «Правозащита Открытки» Валетина Дехтяренко.

Сайт «Медиазона» со ссылкой на брата Дэнни Кулинича сообщает, что в обыске участвовали около 10 силовиков, которые назвали причиной своего прихода статью о массовых беспорядках.

Летом на РенТВ вышел сюжет, где утверждалось, что 27 июля во время протестной акции Кулинич шёл во главе колонны и указывал людям, куда им идти, постоянно сверяясь с сообщениями в телефоне. Сам Дэнни Кулинич после этого говорил телеканалу «Дождь», что информация в сюжете не соответствует действительности.

Тем временем, издание Baza сообщила, что с обысками пришли ещё у трём жителям Москвы, подозреваемым в применении насилия к представителям власти.